Актриса Эмма Стоун показала обручальное кольцо

5 декабря 2019     20
Актриса Эмма Стоун показала обручальное кольцо

Американская актриса Эмма Стоун выходит замуж за своего бойфренда — продюсера и режиссера Дэйва Маккери. Фото, на котором на безымянном пальце звезды красуется обручальное кольцо, появилась на странице Маккери в Instagram 5 декабря.

Никаких комментариев к фото мужчина не опубликовал, но поклонники пары уже засыпали пару поздравлениями.

Роман 31-летней Стоун и 34-летнего Маккери начался в 2017 году. Актриса — лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и трех премий Гильдии киноактеров США.

Стоун прославилась благодаря ролям в таких фильмах, как «Бердмэн», «Фаворитка», «Зомбилэнд», «Новый человек паук» и «Ла-ла-лэнд». Последний принес ей «Оскар».

Источник: Газета Известия

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