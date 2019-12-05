Актриса Эмма Стоун показала обручальное кольцо

Американская актриса Эмма Стоун выходит замуж за своего бойфренда — продюсера и режиссера Дэйва Маккери. Фото, на котором на безымянном пальце звезды красуется обручальное кольцо, появилась на странице Маккери в Instagram 5 декабря.

Никаких комментариев к фото мужчина не опубликовал, но поклонники пары уже засыпали пару поздравлениями.

Роман 31-летней Стоун и 34-летнего Маккери начался в 2017 году. Актриса — лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и трех премий Гильдии киноактеров США.

Стоун прославилась благодаря ролям в таких фильмах, как «Бердмэн», «Фаворитка», «Зомбилэнд», «Новый человек паук» и «Ла-ла-лэнд». Последний принес ей «Оскар».

Источник: Газета Известия