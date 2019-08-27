Актриса Энди Макдауэлл рассказала о драке на съемочной площадке

Голливудская звезда Энди Макдауэлл рассказала «Известиям» о съемках фильма Мэтью Беттинелли и Тайлера Джиллетта «Я иду искать» в преддверии его выхода в российский прокат.

По словам Макдауэлл, на съемках она раскрепостилась благодаря сквернословию, а также дралась по-настоящему с Самарой Уивинг, которая также снялась в картине.

«По сценарию Самара должна была ударить меня камнем. Конечно, камень был ненастоящий, но и легким его тоже назвать нельзя. В этом вся проблема. И вот она звезданула меня этим булыжником по голове. Конечно, мне сразу же приложили яйцо. Вы знаете, что при травме головы нужно сразу приложить к месту ушиба яйцо?» — сообщила актриса.

При этом она добавила, что «отчаянная драка» произошла из-за того, что актрисы «увлеклись» и «хотели сыграть шедеврально».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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Источник: Газета Известия