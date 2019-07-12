Актриса Яковлева рассказала о тяжелой борьбе с раком

Советская и российская актриса Александра Яковлева рассказала, что уже два года борется с раком груди. За это время она прошла 20 курсов химиотерапии и столкнулась с невозможностью ходить.

В эфире программы «Прямой эфир» звезда фильма «Человек с бульвара Капуцинов» отметила, что болезнь протекала незаметно, а затем у нее диагностировали четвертую стадию рака.

«Оказывается, это всё безболезненно происходит много лет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело», — поделилась она.

В один из дней, когда актриса собиралась в поездку в Минск, она столкнулась с тем, что не может ходить.

«Не могу ходить! На следующий день я понимаю, что не могу ничего», — цитирует Яковлеву «Газета.ру».

Врачи прогнозировали, что актриса проживет полгода, однако прошло три года.

Яковлева известна по ролям в таких фильмах как «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Экипаж», «Россия молодая» и другим.

Источник: Газета Известия