Актриса Яковлева рассказала о тяжелой борьбе с раком

Советская и российская актриса Александра Яковлева рассказала, что уже два года борется с раком груди. За это время она прошла 20 курсов химиотерапии и столкнулась с невозможностью ходить.
В эфире программы «Прямой эфир» звезда фильма «Человек с бульвара Капуцинов» отметила, что болезнь протекала незаметно, а затем у нее диагностировали четвертую стадию рака.
«Оказывается, это всё безболезненно происходит много лет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело», — поделилась она.
В один из дней, когда актриса собиралась в поездку в Минск, она столкнулась с тем, что не может ходить.
«Не могу ходить! На следующий день я понимаю, что не могу ничего», — цитирует Яковлеву «Газета.ру».
Врачи прогнозировали, что актриса проживет полгода, однако прошло три года.
Яковлева известна по ролям в таких фильмах как «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Экипаж», «Россия молодая» и другим.
Источник: Газета Известия