В заливе Кейп-Код в американском штате Массачусетс акула-людоед, также известная как белая акула, съела пойманный рыбаками улов и напугала мальчика. На видео, снятое очевидцем, обратил внимание информационный портал MassLive.
В субботу, 20 июля, представитель рыболовного клуба Columbia Sportfishing Марк Коста (Marc Costa) вывез группу туристов на рыбалку. «Мы только заплыли на глубину и поймали двух рыб, — вспоминает капитан судна. — Вытягивали рыбу, и, сами видите, что произошло: эта зверюга выскочила и схватила наш улов. Прямо у нас на глазах. Было довольно впечатляюще».
На видео слышно, как участники экскурсии закричали от испуга. Маленький ребенок тут же отбежал от борта судна. Коста уверен, что перед ними была акула-людоед.
Белая акула или акула-людоед встречается в водах всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Считается одной из крупнейших хищных рыб на Земле. Акулы-людоеды находятся на грани исчезновения. В мире насчитывается лишь 3,5 тысячи особей.
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Акула-людоед выхватила улов из рук рыбаков
masslive.com В заливе Кейп-Код в американском штате Массачусетс акула-людоед, также известная как белая акула, съела пойманный рыбаками улов и напугала …
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