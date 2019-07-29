Акула напала на женщину и покусала ее

29 июля 2019     18
Акула напала на женщину и покусала ее

У берегов австралийского полуострова Кейп-Йорк акула напала на женщину. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля. 21-летняя австралийка занималась снорклингом (подводное плавание с маской и дыхательной трубкой — прим. «Ленты.ру»), когда на нее набросилась акула.

Женщину доставили в больницу на острове Магра с серьезной травмой правой голени. Там ей оказали медицинскую помощь, а затем перевели в другое учреждение. Сейчас она находится в стабильном состоянии.

Работник спасательной службы Доминик Ходалин (Dominic Hodalin) отметил оперативные действия дайверов, с которыми погружалась австралийка. По его словам, они оказали пострадавшей первую помощь и спасли ей жизнь.

Ходалин предполагает, что на австралийку могли напасть две акулы. Сама женщина, которая работает в компании по экспорту и производству морепродуктов, считает, что это была тигровая акула.

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

Ранее сообщалось, что в заливе Кейп-Код в американском штате Массачусетс акула-людоед, также известная как белая акула, съела пойманный рыбаками улов и напугала мальчика. На видео слышно, как участники экскурсии закричали от испуга.

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Источник: Лента.Ру

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