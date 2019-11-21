Акции омского аэропорта Федоровка в восьмой раз выставили на торги

Министерство имущественных отношений Омской области вновь попытается продать акции ОАО «Омский аэропорт «Федоровка». Начальная цена 49% доли в компании – 160 тыс. рублей. Речь идет о продаже 49 тыс. акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Аукцион по продаже акций аэропорта проводится в восьмой раз за последние четыре года. Он назначен на 12 декабря. Результаты предыдущих торгов были аннулированы из-за неподписания победителем договора купли-продажи. В трех случаях от покупки отказался предприниматель Андрей Отбойщиков.

При этом, как отмечает ИА ОМСКРЕГИОН, региональные власти оказываются в выигрыше, поскольку задатки не возвращаются. Их общая сумма превысила 183,5 тыс. рублей.

В министерстве не раз отмечали, что никакого имущества к акциям не прилагается. Акционерное общество не имеет отношения к долгострою. Компанию возглавляет сын экс-главы регионального управления ФАС Сергей Суменков.

Выручка ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» за 2018 год составляет 0 рублей. Убыток – более 1 млн рублей. Контрольный пакет акций находится у межгосударственной корпорации развития.

Источник: Газета Известия