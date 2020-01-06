Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в воскресенье, 5 января опустились до минимального уровня после первичного публичного размещения (IPO, Initial Public Offering) на бирже в декабре.

Как свидетельствуют данные биржи Tadawul, цена за штуку составила $9,21. На первых торгах в середине декабря акции Saudi Aramco достигали отметки $10,3.

Эксперт Bloomberg Мохаммед Али Ясин пояснил, что инвесторы рассчитывали на снижение в 2020 году геополитического напряжения на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Однако «надежды были разбиты на второй день года», сказал он, имея в виду ликвидацию авиацией США иранского генерала Касема Сулеймани.

По данным агентства, после убийства командира спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» в Ираке рынки Ближнего Востока начали снижаться.

В частности, индекс Саудовской фондовой биржи Tadawul ушел вниз на 2,5%, египетский индекс EGX30 — на 4,4%, а индекс фондовой биржи в Дубае — на 3,1%.

3 января нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели Сулеймани. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,76% — до $68,09 за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,75%, до $62,86 за баррель.

В конце октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO Saudi Aramco.

Источник: Газета Известия