Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Кокляева и извинился

30 ноября 2019     12
Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Кокляева и извинился

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в поединке по правилам бокса, который прошел в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой завершился в первом раунде. 38-летний Емельяненко провел комбинацию и отправил в нокаут Кокляева. Пауэрлифтер сумел подняться, однако арбитр просигнализировал окончание поединка. После боя соперники пожали руки.

Емельяненко извинился за быстрый поединок, отметив, что давал Кокляеву возможность продолжать, но не вышло.

На взвешивании перед поединком 40-летний тяжелоатлет перевесил Емельяненко на 20,5 килограмма. Последний показал на весах 113,5 килограмма.

О проведении поединка между спортсменами стало известно в сентябре. Причиной послужил конфликт Емельяненко и Кокляева в социальных сетях.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride и ProFC. Свой последний поединок по правилам MMA он провел в августе 2018-го. Тогда бой россиянина с американцем Тони Джонсоном завершился вничью. Кокляев не имел опыта выступлений в единоборствах. На его счету четыре победы в Кубке России по тяжелой атлетике.

Источник: Лента.Ру

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