Александр Емельяненко ответил на обвинение в предательстве брата

10 марта 2020     10
Александр Емельяненко ответил на обвинение в предательстве брата

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал высказывание тяжеловеса Сергея Харитонова, который посчитал переход в клуб «Ахмат» предательством брата спортсмена — Федора Емельяненко. Интервью с бойцом вышло в YouTube-канале Sport24.

«Каким образом я предал брата? У него своя жизнь, у меня — своя. Зачем Харитонов лезет в наши отношения. Федор его тоже не уважает», — заметил 38-летний Емельяненко.

В одном из интервью Харитонов раскритиковал Емельяненко за сотрудничество с «Ахматом» после конфликта его брата с представителями бойцовского клуба из-за организации в Чечне поединков с участием детей. Сергей посчитал поступок Александра предательством.

Ближайший бой Емельяненко проведет 3 апреля против Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107. Он готовится к поединку в бойцовском клубе «Ахмат».

Источник: Лента.Ру

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