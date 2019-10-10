Алексей Кравченко рассказал о роли в фильме «Лев Яшин»

Заслуженный артист России Алексей Кравченко рассказал «Известиям» о картине «Лев Яшин», в которой он сыграл роль вратаря Алексея Хомича. Ожидается, что лента выйдет в ноябре.

«Легко было в плане человеческих отношений — компания на площадке подобралась веселая. В остальном же пришлось потрудиться: учился стоять в воротах. Я невысокий, на вратаря совсем не похож, а в кадре надо постоянно прыгать, ловить мяч», — отметил Кравченко.

Он добавил, что о Хомиче, который был наставником Яшина, мало кто знает. Актер пытался найти информацию, но «даже игроки их команды, с которыми я общался, не смогли ничего рассказать».

«Так, одни байки, а на байках личность не воссоздашь. Пришлось выстраивать характер, отталкиваясь от собственных взглядов», — отметил актер.

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Источник: Газета Известия