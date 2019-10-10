Алексей Кравченко рассказал о роли в фильме «Лев Яшин»

10 октября 2019     22
Алексей Кравченко рассказал о роли в фильме «Лев Яшин»

Заслуженный артист России Алексей Кравченко рассказал «Известиям» о картине «Лев Яшин», в которой он сыграл роль вратаря Алексея Хомича. Ожидается, что лента выйдет в ноябре.

«Легко было в плане человеческих отношений — компания на площадке подобралась веселая. В остальном же пришлось потрудиться: учился стоять в воротах. Я невысокий, на вратаря совсем не похож, а в кадре надо постоянно прыгать, ловить мяч», — отметил Кравченко.

Он добавил, что о Хомиче, который был наставником Яшина, мало кто знает. Актер пытался найти информацию, но «даже игроки их команды, с которыми я общался, не смогли ничего рассказать».

«Так, одни байки, а на байках личность не воссоздашь. Пришлось выстраивать характер, отталкиваясь от собственных взглядов», — отметил актер.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Удивлен, что мат на сцене в России запрещен»

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Украина и Нидерланды обсудили сотрудничество в деле MH17
Украина и Нидерланды обсудили сотрудничество в деле MH17

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок обсудили сотрудничество в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 …


Задержанная в Тегеране российская журналистка Юзик освобождена
Задержанная в Тегеране российская журналистка Юзик освобождена

02:16 RT Власти Ирана приняли решение освободить из-под стражи российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в отеле Тегерана. Она вылетела в …


Алексей Кравченко рассказал о роли в фильме «Лев Яшин»
Алексей Кравченко рассказал о роли в фильме «Лев Яшин»

Заслуженный артист России Алексей Кравченко рассказал «Известиям» о картине «Лев Яшин», в которой он сыграл роль вратаря Алексея Хомича. Ожидается, …


Задержанную в Иране российскую журналистку отпустили домой
Задержанную в Иране российскую журналистку отпустили домой

Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную ранее властями Ирана, отпустили. Об этом сообщило посольство России в Тегеране, передает РИА Новости. Источник: …


Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области. Проект предполагает повышение …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты