Алибасова до сих пор не вывели из состояния медикаментозного сна

Музыкального продюсера группы «На-На» Бари Алибасова оставили в состоянии медикаментозного сна. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на PR-директор артиста Вадима Горжанкина.

Ранее медики заявляли, что Алибасов двое суток проведет в этом состоянии. К настоящему времени прошло уже четверо суток. При этом врачи никак комментируют задержку.

Горжанкин утверждает, ссылаясь продюсера, что если больной и выйдет из медикаментозного сна, он никогда не сможет глотать из-за тяжелейшего поражения пищевода.

4 июня стало известно, что Алибасов отравился чистящим средством для труб «Крот», приняв его за сок. Его госпитализировали в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве. У пациента диагностировали четвертую степень ожога пищевода, вторую степень ожога желудка и ожог дыхательных путей.

Как рассказала подруга артиста диетолог Марият Мухина, Алибасова выпишут из больницы не ранее чем через месяц.

В Роспотребнадзоре заявили, что ведомство проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие продукции требованиям ГОСТа.

Ранее 10 июня сын Алибасова сообщил, что один из ожогов у отца заживает неправильно, ситуация стабильно тяжелая, однако в настоящий момент угрозы жизни нет.

Источник: Газета Известия