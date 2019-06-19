Алибасов дал первое после своего отравления интервью

Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью. Он пообщался с телеведущим Андреем Малаховым в рамках программы «Прямой эфир».

Полную версию беседы покажут на телевидении в вечером среду, 19 июня. В выпуске передачи, вышедшем накануне, был представлен фрагмент интервью, во время которого Алибасов рассказал о состоянии медикаментозного сна, в котором он находился.

«Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», — сказал продюсер.

Как сообщает РБК, интервью состоялось в квартире Алибасова утром 18 июня. В тот момент, по словам родственников, продюсер находился под действием седативных препаратов, поэтому окончательно в себя он не пришел.

Бари Алибасов был госпитализирован в Институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки продюсер принял химикат за сок и выпил его. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Два дня спустя Алибасова погрузили в медикаментозный сон. 11 июня он пришел в себя, но не мог говорить и не помнил своего имени. По словам сына Алибасова, был риск летального исхода.

Источник: Газета Известия