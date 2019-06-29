Алибасов передумал приглашать в «На-На» трансгендеров

Продюсер Бари Алибасов отказался от идеи пригласить в новый состав музыкальной группы «На-На» трансгендеров. Об этом сообщил его директор Вадим Горжанкин, передает РЕН ТВ.
По словам Горжанкина, объявление кастинга стало причиной скандала. Он отметил, что с представителями продюсера для обсуждения вопроса «по личным каналам» связались «представители администрации президента и духовенства». Кроме того, на решение отказаться от идеи также повлияли разговоры с местными властями, добавил директор.
Ранее Бари Алибасов объявил о кастинге в «На-На». В частности отмечалось, что в группу могут прийти и трансгендеры.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня. Он случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него высшую степень ожога. Спустя две недели продюсера выписали из больницы.
Алибасов основал «На-На» в 1989 году. В настоящее время из канонического состава в группе по-прежнему значатся Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.
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