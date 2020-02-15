Алиса Фрейндлих оценила размер своей пенсии

15 февраля 2020     10
Алиса Фрейндлих оценила размер своей пенсии

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает нормальную пенсию от государства. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая», — оценила актриса. Фрейндлих не стала раскрывать размер пенсии, однако заметила, что сумма выплат удвоена в связи с ее статусом почетного гражданина.

Кроме того, собеседница издания добавила, что вся ее пенсия «идет на книжку, а потом на отпуск».

13 февраля сообщалось, что народный артист России Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии. Актер рассказал, что ее размер составляет 14 860 рублей, но, благодаря надбавкам, введенным мэром Москвы Сергеем Собяниным, он получает 44 тысячи.

До этого, 8 февраля, размер своей пенсии раскрыл музыкант Юрий Лоза. Он заявил, что получает 12 тысяч рублей.

Источник: Лента.Ру

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