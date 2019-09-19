Альварес рассказал о рисках в поединке с Ковалевым

19 сентября 2019     28
Альварес рассказал о рисках в поединке с Ковалевым

Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал предстоящий поединок против россиянина Сергея Ковалева. Его слова приводит BoxingScene.

«Это рисковый поединок для меня, так как Ковалев действительно тяжелее, сильнее и больше меня. Но мои навыки и сила помогут мне в этом бою», — заявил Альварес. Он добавил, что поединок станет для него одним из самых сложных в карьере, а для боксерского мира — историческим.

Ковалев и Альварес договорились о поединке 13 сентября. Бой пройдет 2 ноября в США.

Ковалев — чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. 24 августа он защитил титул, нокаутировав британца Энтони Ярда. Россиянин провел 38 поединков на профессиональном ринге. На его счету 34 победы (29 из них нокаутом). Он также потерпел три поражения. Один бой завершился ничьей.

Альварес владеет поясами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе. За свою карьеру он одержал 52 победы (35 нокаутом), потерпел одно поражение, также на его счету две ничьи.

Источник: Лента.Ру

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