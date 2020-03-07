Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян

7 марта 2020     14
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.

По его словам, оказалось, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет. Блокировка карт была остановлена, а уже заблокированные банк пообещал разблокировать. Для полной безопасности карты перевыпустят. В Twitter представитель банка, общаясь с клиентами, объяснил, что эта процедура будет бесплатной и займет не более двух дней.

Из-за чего карты были скомпрометированы, а также число заблокированных, в Альфа-банке не уточнили.

На блокировку ранее пожаловались в соцсетях десятки российских держателей карт данного банка.

Источник: Лента.Ру

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