Американец пришел в восторг от снимков реальной России

Пользователь Twitter из США с ником lions_og пришел в восторг от России после того, как российские юзеры соцсети прислали ему множество снимков реальных городов и природы на территории страны.

С такой просьбой американец обратился после просмотра тизера четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Он заметил негодование некоторых россиян по поводу того, что страну в очередной раз показали «огромной снежной тюрьмой для плохих парней». Согласно короткому ролику, по крайней мере один из персонажей оказался в России: в заснеженном лесу в окружении вооруженных солдат.

С 14 февраля lions_og регулярно получал снимки из разных регионов России: из Тулы, Воронежа, Ижевска, Краснодара, Казани, Уфы, Перми, Калининграда, Воркуты, Владивостока, Нижнего Новгорода и других городов. Некоторые показали ему и фото природы из Сибири, указав, что далеко не всегда там вокруг только снег.

Пользователь признался, что впечатлен увиденным и планирует посетить Россию в будущем. «Я все еще просматриваю все ваши прекрасные снимки. Я так очарован, что хочу лично увидеть Россию!», — написал он.

Источник: Лента.Ру