Американец чудом выжил после удара молнии

18 августа 2019     33
Американец чудом выжил после удара молнии

Американец чудом выжил после того, как в него во время грозы ударила молния. Об этом в субботу, 17 августа, написала газета Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Конуэй, штат Южная Каролина. Мужчина по имени Ромулус Макнил прогуливался с зонтом под дождем. В какой-то момент его ударило молнией. На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, что американец от удара наклоняется и отбрасывает зонт.

«Меня тряхануло… Камеры записали тот дикий момент с молнией. Рад, что я смог удрать оттуда без больших повреждений», — сказал Макнил.

Ранее сообщалось, что жилой дом значительно пострадал в результате удара молнии в Алтайском крае. Возгорание охватило кровлю и стены.

Источник: Газета Известия

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