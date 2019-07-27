Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд

27 июля 2019     19
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд

Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет. Об этом сообщает телеканал ABC 15.

Несколько лет назад американка уже стала самой пожилой покорительницей Килиманджаро, однако этот титул через несколько месяцев у нее отобрала другая женщина. После этого еще один мужчина обновил рекорд, и тогда Лоримор решила вновь покорить вершину.

«Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала восхождение. У меня сильно болел бок, и я не могла глубоко дышать. Я боялась, что если не смогу получать достаточно кислорода, то не смогу пойти», — поделилась женщина.

Однако в итоге восхождение прошло успешно, и Лоримор вернула себе титул. По ее словам, поездка туда и обратно заняла у нее девять дней.

Источник: Лента.Ру

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