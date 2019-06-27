Американка погибла на Багамах из-за нападения акул

27 июня 2019     22
Американка погибла на Багамах из-за нападения акул

21-летняя американка Джордан Линдси из Калифорнии погибла во время отпуска на Багамах после нападения трех акул. Об этом в четверг, 27 июня, пишет The Washington Post.

Инцидент произошел на острове Роуз. Девушка вместе со своей семьей занималась снорклингом (разновидность дайвинга), когда на нее напали акулы. Родственники пытались предупредить ее о приближении хищников, но она не услышала.

Акулы укусили Линдси в руки, ноги и ягодицы, а также оторвали ее правую руку. Девушку доставили в больницу, но от полученных травм она скончалась. Власти ведут расследование.

10 января на мелководье у берегов острова Гамильтон в Австралии акула атаковала двух женщин. Инцидент произошел примерно в 10:30 по местному времени (2:30 мск). Акула напала на 60-летнюю женщину и молодую девушку, когда они купались недалеко от берега. Пострадавшим помогли очевидцы, которые вытащили их из воды и вызвали спасателей.

Источник: Газета Известия

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