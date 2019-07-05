Американка съела рекордные 32 бургера за 10 минут

Жительница США в пятый раз подряд выиграла ежегодный конкурс по скоростному поеданию бургеров, который проводит сеть закусочных Z-Burger в Вашингтоне. Об этом сообщается странице организаторов состязаний в Instagram.

Победительницей стала жительница Калифорнии Молли Скалер, вес которой составляет меньше 60 кг. Ей удалось съесть 32 булки с котлетой всего за десять минут, пишет НСН.

Состязания были приурочены к дню независимости США 4 июля. В прошлом году калифорнийке удалось съесть 27 бургеров за 10 минут. В этом году она побила собственный рекорд и выиграла $1,5 тыс.

В 2018 году Скалер за 30 минут съела 501 куриное крылышко и выиграла $5 тыс. и автомобиль в конкурсе в конкурсе Wing Bowl.

Второе место в этом году вновь досталось жителю Пенсильвании Дэну Кеннеди, он за десять минут съел 24 бургера и получил $850. На третьем месте оказался Эндрю Пул с результатом в 20 штук и призом в $500.

Как пишет ТАСС, в США регулярно проводят соревнования по поеданию на время самых различных продуктов: от хот-догов, фрикаделек, мексиканских лепешек такос и устриц до спагетти, тыквенного пирога и пирожных. Вес большинства участников таких конкурсов превышает 100 кг.

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Источник: Газета Известия