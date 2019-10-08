Американская гимнастка побила рекорд Хоркиной

8 октября 2019     15
Американская гимнастка побила рекорд Хоркиной

Американская гимнастка Симона Байлз установила рекорд по количеству медалей, завоеванных на чемпионатах мира. Об этом сообщается в Twitter Олимпийского комитета США.

Байлз 8 октября завоевала золотую медаль в командных соревнованиях в составе сборной США на чемпионате мира в Штутгарте. Для американки эта награда стала 21-й в карьере на мировых первенствах. Таким образом, она превзошла достижение россиянки Светланы Хоркиной, на счету которой 20 медалей.

В ноябре прошлого года Байлз установила рекорд по количеству побед в личном многоборье на чемпионатах мира. Тогда она завоевала четвертое золото в карьере и также обошла Хоркину, которая побеждала в многоборье трижды.

На счету Байлз 12 золотых медалей чемпионатов мира. Также она четыре раза становилась олимпийской чемпионкой на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Источник: Лента.Ру

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