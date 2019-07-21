Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве

Журналистка издания Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что ее восхитил Государственный универсальный магазин (ГУМ) в Москве.
По словам Уоррен, на Западе она не встречала подобных достопримечательностей, ее поразила необычная архитектура и неповторимая атмосфера заведения. Как пишет «Федеральное агентство новостей», девушка отметила продуктовый магазин советских времен и велосипед с мороженым, а также обилие живых растений.
Несмотря на то что Уоррен пришлось пройти два пункта досмотра для посещения культового универмага, ГУМ запомнился журналистке светлой атмосферой, особенно благодаря потолку, который пропускает много естественного солнечного света.
В конце июня американский журналист Джефф Опдайк опубликовал заметку о своей поездке в Крым. Автор рекомендует путешественникам посетить дворцы, виноградники, бухты, леса и водопады, горы и каньоны. Опдайк упомянул, что за посещение Крыма могут последовать санкции со стороны Украины, но это, по его мнению, не повод отказываться от визита.
В начале июля Опдайк заявил, что разочарован реакцией на материал. По его словам, он восхищен красотой этого места, которое выглядит «плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии», и считает, что путешествия должны быть выше политики, но его посыл не поняли.
Источник: Газета Известия
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