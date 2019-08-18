Американская телеведущая погибла во время съемок сюжета

18 августа 2019     8
Американская телеведущая погибла во время съемок сюжета

Американская ведущая новостей Нэнси Паркер погибла при крушении самолета в Новом Орлеане во время съемок репортажа, сообщает NBC.

Инцидент произошел 16 августа. 53-летняя Паркер снимала сюжет о пилоте, который совершал сложные воздушные трюки. Во время съемок самолет потерпел крушение, погибли журналистка и сам герой репортажа.

Отмечается, что Паркер за время своей работы получила пять премий Эмми. Коллеги и знакомые выразили соболезнования семье погибшей.

Причины аварии воздушного судна устанавливаются. Полиция начала расследование.

18 августа сообщалось, что двухмоторный самолет упал на жилой дом в Нью-Йорке. На борту находилось три человека.

Источник: Газета Известия

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