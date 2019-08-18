Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе

Американская телеведущая Нэнси Паркер погибла в результате крушения самолета в Новом Орлеане, передает Fox8.

Также в катастрофе погиб пилот воздушного судна. Авария произошла в пятницу, 16 августа, приблизительно в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Самолет вылетел из аэропорта Lakefront и рухнул, пролетев около 800 метров. Обстоятельства крушения пока не известны.

Отмечается, что Паркер делала репортаж о пилоте, который умел выполнять сложные воздушные трюки.

Ранее сообщалось о том, что легкий двухмоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в американском штате Нью-Йорк. Борт вылетел из города Фармингдейл и направился в Лагранджевилл. По данным управления, самолет врезался в дом в 16:28 по местному времени (23:40 мск), который находился менее чем в миле от предполагаемого пункта назначения. На борту самолета находились три человека. Информации о состоянии пассажиров и жильцов пока нет.

Источник: Лента.Ру