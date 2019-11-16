Американские военные испытали российский танк Т-80

16 ноября 2019     30
Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У. Видео с учений опубликовано в аккаунте подразделения в Twitter.

Испытания проходили в Южной Корее. Американские военные оценили ходовые качества построенных в России «летающих танков», а затем произвели несколько выстрелов.

Т-80У — основной танк семейства Т-80. Боевая машина весит 46 тонн. Танк оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения «Рефлекс-М» и комплексом управления оружием «Иртыш».

Танки Т-80У эксплуатируются с 1985 года. Помимо России и Южной Кореи, такие боевые машины есть у вооруженных сил Кипра.

Ранее, 22 октября, сообщалось, что, по мнению немецких журналистов, новый российский танк Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 мм по ряду показателей превосходит немецкий танк «Леопард-2».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Интрига! Снимут ли севастопольские депутаты с повестки дня очередной сессии скандальный законопроект?
Интрига! Снимут ли севастопольские депутаты с повестки дня очередной сессии скандальный законопроект?

Свершилось! Врио губернатора Севастополя впервые решил всем показать, кто в доме хозяин. И сделал этот шаг через партию «Единая Россия», …


Волочкова снялась в бане
Волочкова снялась в бане

Анастасия Волочкова опубликовала уже традиционное фото, на котором позирует в ледяной купели, прикрывшись вениками. Фото она опубликовала на своей странице в …


Во время футбольного матча в США открыли стрельбу
Во время футбольного матча в США открыли стрельбу

В штате Нью-Джерси время матча по американскому футболу между командами средних школ Плезентвиля и Кэмдена на трибунах началась стрельба. Об …


Американские военные испытали российский танк Т-80
Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У. Видео с учений опубликовано в аккаунте подразделения в Twitter. Испытания проходили …


У севастопольских курсантов-водолазов завершилась подводная практика
У севастопольских курсантов-водолазов завершилась подводная практика

В Севастопольском филиале объединённого учебного центра ВМФ у курсантов-водолазов завершилась практика по спускам под воду в разных типах водолазного снаряжения. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты