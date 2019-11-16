Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У. Видео с учений опубликовано в аккаунте подразделения в Twitter.

Испытания проходили в Южной Корее. Американские военные оценили ходовые качества построенных в России «летающих танков», а затем произвели несколько выстрелов.

Т-80У — основной танк семейства Т-80. Боевая машина весит 46 тонн. Танк оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения «Рефлекс-М» и комплексом управления оружием «Иртыш».

Танки Т-80У эксплуатируются с 1985 года. Помимо России и Южной Кореи, такие боевые машины есть у вооруженных сил Кипра.

Ранее, 22 октября, сообщалось, что, по мнению немецких журналистов, новый российский танк Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 мм по ряду показателей превосходит немецкий танк «Леопард-2».

Источник: Газета Известия