Американские истребители прилетят в Финляндию

10 июня 2019     14
Американские истребители прилетят в Финляндию

Американские истребители пятого поколения F-35 впервые прилетят в Финляндию. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Самолеты прибудут в город Турку в рамках авиационного шоу. Целью прилета будет показ перед возможной закупкой Финляндией самолетов в 2021 году. Отмечается, что на сегодняшний день по всему миру поставлено более 400 самолетов F-35.

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