Американские истребители прилетят в Финляндию

Американские истребители пятого поколения F-35 впервые прилетят в Финляндию. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Самолеты прибудут в город Турку в рамках авиационного шоу. Целью прилета будет показ перед возможной закупкой Финляндией самолетов в 2021 году. Отмечается, что на сегодняшний день по всему миру поставлено более 400 самолетов F-35.

Ранее сообщалось, что американцы несколько раз выдвигали Турции ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских комплексов С-400, Вашингтон не будет поставлять ей истребители F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

В начале июня пилот ВВС США Эндрю Олсон снял панорамное видео маневров из кабины своего истребителя пятого поколения F-35A.

Источник: Лента.Ру