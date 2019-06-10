Американские истребители пятого поколения F-35 впервые прилетят в Финляндию. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Самолеты прибудут в город Турку в рамках авиационного шоу. Целью прилета будет показ перед возможной закупкой Финляндией самолетов в 2021 году. Отмечается, что на сегодняшний день по всему миру поставлено более 400 самолетов F-35.
Журналист государственной телерадиокомпании Севастополя “ИКС”, ведущий программы “Говорит Севастополь” Олег Гасанов поставил чёрную метку городскому общественнику Ивану Комелову. “Признак активности перед выборами в …