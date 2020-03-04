Американские сепаратисты приедут в Донбасс

4 марта 2020     11
Американские сепаратисты приедут в Донбасс

Представители организации YesCalifornia, выступающей за выход штата Калифорния из состава США, приедут на конференцию в Донбасс. Об этом в среду, 4 марта, сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Как следует из заявления, YesCalifornia получила и приняла приглашение стать участником третьей международной конференции «Диалог Наций», которая пройдет в апреле. Ожидается, что делегаты-сепаратисты из Калифорнии вместе с представителями других стран обсудят построение многополярного мира.

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15:50 — 10 октября 2013

В феврале сообщалось, что о решении посетить антиглобалистский форум в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили и сторонники партии Republican Sinn Fein (RSF), которые борются за единство и независимость Ирландии.

Движение YesCalifornia было основано в 2015 году и приобрело особую популярность после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016-м. Процесс отделения Калифорнии от США, за которое выступают активисты движения, получил название Calexit по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из состава Евросоюза. В январе 2017-го стало известно, что активисты YesCalifornia получили разрешение на сбор подписей в поддержку проведения референдума по изменению региональной конституции. Этот шаг был необходим для того, чтобы инициировать голосование за независимость штата (согласно действующему региональному законодательству, Калифорния является «неотъемлемой частью США», а американская конституция является основным законом государства). Однако до сих пор референдум так и не был проведен.

Источник: Лента.Ру

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