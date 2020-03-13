Американские СМИ назвали очаг возможного глобального финансового кризиса

13 марта 2020     19
Американские СМИ назвали очаг возможного глобального финансового кризиса

Коронавирус может стать причиной нового глобального финансового кризиса. Если такое произойдет его очагом станет банковский сектор Италии. Такое мнение выразил в своей статье экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.

Итальянская экономика была внезапно остановлена из-за национального карантина, в стране работают только продуктовые магазины и аптеки.

«Поскольку в восьмой по величине экономике мира прекращается коммерческая деятельность, риск более широкого распространения может зависеть от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытание», — считает обозреватель.

Он пояснил, что с распространением карантина на всю страну бизнес и частные лица могут перестать обслуживать собственные кредиты. Другой проблемой банковской системы может стать то, что в условиях дорогостоящих антикризисных мер, объявленных итальянскими властями, государственные облигации, которые держат банки, теряют привлекательность и дешевеют. Кредитным учреждениям придется создавать резервы, что негативно отразится на их капитале и способности соблюдать обязательные нормативы.

Линч напоминает, что президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристина Лагард, на этой неделе, предупредила европейских политических лидеров, что они столкнутся с финансовым кризисом 2008 года, если не предпримут согласованных действий.

Правительство Италии приняло решение о резервировании €25 млрд на меры по ликвидации последствий для экономики от вспышки коронавируса. Об этом в интервью «Известиям» рассказал президент Ассоциации итальянских промышленников в РФ Эрнесто Ферленги.

Ранее 12 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о прекращении всей коммерческой деятельности в стране — закрытии ресторанов, баров, магазинов, театров и т. д. Остались гарантированы лишь услуги общественного транспорта и ряд базовых вещей, включая работу банков, супермаркетов и аптек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие государства. В Европе наиболее остро ситуация с распространением инфекции обстоит в Италии. Там, по данным на 12 марта, зарегистрировано свыше 12,4 тыс. случаев заболевания, число жертв превысило 1 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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