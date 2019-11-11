Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая

Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая. Об этом говорится в материале журнала The National Interest.

По мнению автора статьи Гарри Казианиса, поставки Австралии нескольких американских субмарин класса «Вирджиния» позволят США и их союзникам усилить свою военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем самым сдерживая Китай в данном районе.

Отмечается, что американские подлодки предоставят Австралии больше возможностей для патрулирования обширных пространств, нежели имеющиеся в распоряжении страны сейчас.

В октябре американское издание The National Interest рассказало, что у России есть «настоящее оружие Судного дня», подразумевая под ним атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».

Источник: Газета Известия