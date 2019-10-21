Американские танки прибыли в Литву

В Литву прибыла тяжелая техника американского батальона. Всего были доставлены восемь танков Abrams и 21 боевая машина пехоты (БМП) Bradley, сообщил агентству BNS представитель литовской армии по связям с общественностью Гинтаутас Цюнис.

Он отметил, что техника доставлялась по железной дороге. Еще несколько десятков танков планируется доставить в ближайшие недели.

По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, переброска танков — это знак для Литвы и других стран о единстве НАТО в случае кризиса. Также, по его словам, таким образом страны альянса попытались оставить «послание для России».

«Это дополнительный фактор сдерживания», — цитирует министра «Интерфакс» в понедельник, 21 октября.

Накануне сообщалось, что техника будет доставлена для проведения совместных учений, которые продлятся шесть месяцев.

В начале сентября Вильнюс просил НАТО увеличить свое присутствие для «сдерживания» Москвы, а президент Литвы Гитанас Науседа оценил сроки, за которые Россия может захватить его страну.

Возможного «захвата» опасаются также в Риге и Варшаве. Так, в Польше просили НАТО создать «долгосрочную военную базу», а в Латвии предлагали странам Прибалтики объединиться в новый военный блок для «сдерживания» России.

Москва неоднократно отмечала, что страны НАТО выдумывают «российскую угрозу» для наращивания сил вблизи РФ. В августе глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил о напряженной ситуации у западных границ страны, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров целью расширения альянса называл намерение «окружить Россию».

Источник: Газета Известия