Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт НАСА Ник Хейг рассказал, какая музыка звучит на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, плейлист постоянно меняется, поскольку обитатели станции договорились включать музыку по очереди. Поскольку сейчас на борту МКС находятся итальянский и американские астронавты (Лука Пармитано, Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган), а также два российских космонавта (Александр Скворцов и Алексей Овчинин), «музыкальное разнообразие помогает ценить международную составляющую экипажа», отметил он.

Хейг добавил, что «услышать немного традиционной музыки из России за ужином — это очень приятная перемена и погружение».

5 сентября космонавт Александр Скворцов пожаловался на нехватку места на МКС. Он сообщил в Центр управления полетами, что при размещении доставленных грузов не учитывается объем мест для их хранения. В качестве примера он привел предложение специалистов разместить груз за панелью в одном из модулей, однако места там не было.

Источник: Лента.Ру