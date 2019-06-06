Американский ведущий сравнил храм Василия Блаженного с заводом по выпуску дилдо
6 июня 2019 46
Ведущий американского комедийного шоу The Daily Show Тревор Ноа (Trevor Noah) пошутил по поводу цензуры в фильме «Рокетмен» в российском прокате. Фрагмент эфира доступен на YouTube-канале шоу.
Он отметил, что в байопике о британском музыканте показано много из того, что есть в самой России. «Ваш президент ездит с голым торсом на лошади, вы любите развлекаться в ночных клубах, а ваша столица похожа на волшебный завод по производству дилдо. Пытаетесь уйти от самих себя, товарищи», — пошутил ведущий. При это на фразе о дилдо-фабрике на экране показали храм Василия Блаженного.