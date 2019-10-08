Американский запрет на вейпы подпитал черный рынок

8 октября 2019     10
Американский запрет на вейпы подпитал черный рынок

Запрет на электронные сигареты в США может быть неэффективен, поскольку параллельно активно развивается черный рынок. Как сообщает Wall Street Journal, производство налажено, в частности, на подпольных фабриках в Китае. Там, указывает издание, делают курительные смеси неизвестного происхождения с марихуаной без соблюдения санитарных норм.

Производители электронных сигарет считают, что американские власти должны сосредоточиться на контроле нелегальных поставщиков. Представители рынка полагают, что именно с ними связан рост заболеваний среди курильщиков.

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09:07 — 24 мая

Ранее в понедельник, 7 октября, стало известно, что в России вейпы могут запретить через два-три года, если подтвердится информация о смерти людей от парения. В Миндзраве указали, что для введения запрета сначала необходимо накопить достаточно доказательств вреда электронных сигарет для здоровья.

С 17 сентября электронные сигареты со вкусовыми добавками запрещены в штате Нью-Йорк (США). Такое же решение скоро вступит в силу в штате Мичиган. Ранее сообщалось, что в США возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний среди вейперов. Запрет на электронные сигареты одобрили и власти Индии.

Источник: Лента.Ру

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