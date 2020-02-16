Американский космический грузовик улетел к МКС с четвертого раза

16 февраля 2020     8
Американский космический грузовик улетел к МКС с четвертого раза

Ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman стартовала с космодрома NASA Уоллопс у атлантического побережья США.

Американский грузовик улетел к МКС в 23:21 мск. Корабль смог улететь только с четвертого раза, так как начиная с 9 февраля запуск откладывали трижды по разным причинам.

Cygnus должен доставить около 3,6 т груза, в том числе продовольствие и материалы для научных исследований, пишет РЕН ТВ.

Стыковка корабля со станцией запланирована на 18 февраля. По предварительным данным, грузовик захватят при помощи специальной руки-манипулятора Canadarm2.

9 февраля сообщалось, что Иран провел запуск ракеты-носителя «Симорг» со спутником «Зафар». Ракета не смогла набрать нужную скорость и не вывела аппарат на целевую орбиту в 530 км.

Источник: Газета Известия

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