Американский миллиардер предрек критическую ситуацию в мировой экономике

30 октября 2019     14
Американский миллиардер предрек критическую ситуацию в мировой экономике

В мировой экономике в ближайшие десять лет сложится критическая ситуация из-за взрывного сочетания неэффективной денежно-кредитной политики, роста разрыва в благосостоянии людей и изменения климата. Такое мнение высказал миллиардер, основатель и сопредседатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Bloomberg.

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00:03 — 27 октября

По его словам, в грядущее десятилетие мировая экономика с большой долей вероятности переживет спад, что особенно опасно на фоне разрыва в благосостоянии людей. Это произойдет из-за развития таких технологий, как искусственный интеллект. Такие технологии с одной стороны позволят нарастить производительность в мировой экономике, однако с другой приведут к росту разрыва в размере оплаты труда и нехватке рабочих мест.

Также Далио отметил, что «усиливающееся расслоение общества и разница в идеологических подходах уже сейчас приводит к конфликту между капитализмом и социализмом». По словам миллиардера, это изменит миропорядок в ближайшие годы.

28 октября доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Макаров заявил, что стремление сокращать потребление может привести к тому, что всю мировую экономическую модель придется менять. Это, в частности, коснется принципов распределения и перераспределения богатства.

Источник: Лента.Ру

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