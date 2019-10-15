Американский телеканал выдал кадры с военного шоу за видео боев в Сирии

15 октября 2019     28
Американский телеканал выдал кадры с военного шоу за видео боев в Сирии Matt Novak / YouTube

Телеканал ABC News показал в эфире видео, на котором якобы была запечатлена атака турецких войск на позиции курдов в Сирии. Об этом пишет New York Times.

На кадрах, транслировавшихся телеканалом, видны многочисленные взрывы и выстрелы. «Это видео, оказавшееся в распоряжении ABC News, по всей видимости, показывает ожесточенные атаки турецких войск на пограничный город Эт-Телль-эль-Абьяд», — сказал в эфире корреспондент телеканала Иан Панелл (Ian Panell).

Одними из первых, кто поставил аутентичность видео под сомнение, были пользователи сети, придерживающиеся правых взглядов и поддерживающие президента США Дональда Трампа. Они обратили внимание на то, что показанные телеканалом кадры очень похожи на ролик, снятый в 2017 году и опубликованный на YouTube под названием «Ночная стрельба на Knob Creek в 2017 году».

Материалы по теме

19:01 — 9 октября

Указанная запись была сделана во время военного шоу, которое проходит каждые полгода на полигоне Knob Creek в американском штате Кентукки. За отдельную плату зрители могут посмотреть шоу в апреле и октябре. На оригинальной записи виден свет от телефонов людей, которые снимали происходящее, однако цвета на видео, показанном ABC News, были менее насыщенными, и подсветки экранов не были заметны.

В официальном заявлении СМИ представители канала сообщили, что сожалеют об ошибке и убрали видео эфира с роликом из Кентукки. Ранее запись можно было просмотреть на YouTube-канале ABC News, однако в настоящий момент доступ к ней ограничен настройками приватности.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Ее задача — борьба с курдами, находящимися на территории Сирии, и террористами «Исламского государства» (запрещенная в России организация). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов против Анкары и вывели из Сирии войска. Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), находящиеся в Сирии и на протяжении нескольких лет поддерживаемые Вашингтоном, назвали это «ударом ножа в спину».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Экс-директор судоремонтного предприятия получил четыре года за хищения
Экс-директор судоремонтного предприятия получил четыре года за хищения

Севастопольский городской суд оставил в силе приговор Нахимовского районного суда. Экс-руководителя одного из судоремонтных предприятий отправят в колонию на 4 …


Сотрудники Генпрокуратуры России встретятся с предпринимателями в Ялте
Сотрудники Генпрокуратуры России встретятся с предпринимателями в Ялте

Генеральная прокуратура РФ предложила общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» определить круг проблемных вопросов для обсуждения между …


Верховный суд рассмотрел жалобу украинских диверсантов, задержанных в Севастополе
Верховный суд рассмотрел жалобу украинских диверсантов, задержанных в Севастополе

Во вторник, 15 октября, Верховный суд России рассмотрел жалобу защиты украинцев Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, задержанных в Севастополе 9 …


75 лет исполнилось со дня основания городской больницы №4
75 лет исполнилось со дня основания городской больницы №4

Здание уже не то, а воспоминания всё такие же яркие. В Четвёртой городской больнице отмечают 75-лет со дня основания медучреждения. …


На Кубани вынесен приговор по делу об убийстве многодетной матери
На Кубани вынесен приговор по делу об убийстве многодетной матери

16:58 Савелий Никифоров и Максим Бондаренко признаны виновными в убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой в посёлке городского типа Псебай в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты