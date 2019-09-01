Американский тренер Нурмагомедова признал величие его отца

1 сентября 2019     14
Американский тренер Нурмагомедова признал величие его отца

Главный тренер American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес поделился мнением относительно российского наставника Абдулманапа Нурмагомедова — отца бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Видео с Мендесом опубликовано в YouTube-канале Anatomy of a Fighter.

Мендес признался, что очень уважает Нурмагомедова. Он подчеркнул, что не каждый тренер позволит другим наставникам работать со своим подопечным. «Хабиб стал тем, кем он стал, именно благодаря этому человеку. Я лишь немного помог. База уже была заложена», — подчеркнул Мендес. Он назвал отца российского спортсмена «великим» тренером.

Мендес и Нурмагомедов-старший вместе тренируют российского бойца в преддверии его поединка с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Нурмагомедову предстоит провести вторую защиту титула чемпиона организации в легком весе. Он не выходил в октагон с октября 2018-го.

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AKA — один из самых известных тренировочных залов для бойцов MMA и других представителей спортивных единоборств. Капитаном команды AKA является бывший чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье. Мендес — главный тренер зала.

В качестве спортсмена Абдулманап Нурмагомедов становился чемпионом Украины по самбо и дзюдо. Среди его воспитанников — чемпионы мира по боевому самбо, а также действующие бойцы MMA. Помимо его сына, это Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Абубакар Нурмагомедов.

Источник: Лента.Ру

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