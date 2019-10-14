Американский флот поздравили картинкой с убийцей американских авианосцев

14 октября 2019     8
Американский флот поздравили картинкой с убийцей американских авианосцев

Американский конгрессмен, ветеран боевых действий Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания. Он разместил в своем Twitter плакат с поздравлением, однако ошибся с иллюстрацией.

На картинке был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий». На корабле был замазан бортовой номер, однако ретушер не заметил на корме военно-морской флаг Российской Федерации (синий Андреевский крест на белом фоне).

«С днем рождения Военно-морских сил! Спасибо мужчинам и женщинам, которые служат ради безопасности наших морей», — гласила подпись к плакату.

На ошибку обратил внимание военный журналист издания Politico Дейв Браун. После этого конгрессмен поправил твит, заменив картинку на официальный проморолик ВМС США.

В ноябре 2018 года американское издание The National Interest представило рейтинг пяти самых смертоносных кораблей ВМФ России. Первое место в списке журналисты присудили «Петру Великому», предназначенному для «преследования и нейтрализации американских авианосцев».

В 2013 году муниципальная газета «Вечерний Мурманск» использовала изображение американского авианосца для поздравления читателей с Днем защитников отечества. В 2016-м в торговом центре «Ледяной» в Благовещенске по случаю Дня защитника Отечества разместили поздравительный плакат с перевернутым российским триколором и немецкими танками и самолетами времен Второй мировой войны.

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Источник: Лента.Ру

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