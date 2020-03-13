Американский ювелирный бренд создал кольцо с лезвием для самообороны

Американский ювелирный бренд Defender Ring создал украшение со скрытым лезвием, которое можно использовать для самообороны. Об этом сообщает Metro.

В кольце спрятано лезвие, способное порезать кожу, повредить глаза и даже собрать ДНК человека. У аксессуара имеется съемная верхушка, которая откручивается за три секунды, чтобы высвободить острый 5-миллиметровый клинок. Кольца сделаны из разных материалов, включая розовое золото, нержавеющую сталь и серебро.

34-летний Райан Ли (Ryan Lee) изобрел украшение после инцидента с убийством двух женщин, на которых напали во время пробежки. «Это происшествие с бегуньями, убитыми среди бела дня, побудило меня создать практический предмет самозащиты», — пояснил он.

Создатель кольца также отметил, что длина лезвия может оказаться недостаточной для самообороны, поэтому в качестве другой возможности спастись он предлагает рассматривать побег. Ли надеется, что кольца дадут владелицам чувство безопасности. «Носите Defender Ring, сжимайте кулак и бейте атакующего по глазам, горлу или лицу, чтобы нанести глубокую колотую рану», — говорится на сайте.

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Коллекция была запущена в июне 2019 года, и аксессуар сразу же стал хитом, в связи с этим Райан планирует теперь выпустить кольцо с лезвием, которое в два раза длиннее. Однако у этого аксессуара для самообороны есть один минус: если причинить им серьезную травму, то хозяина украшения могут обвинить в нападении.

11 марта сообщалось, что неизвестная изобретательница придумала способ защититься от коронавируса, изготовив маску из старого бюстгальтера. На опубликованном в Facebook видео женщина с помощью клея закрепляет отделенные чашки и бретельки таким образом, чтобы конструкция прочно держалась на голове.

Источник: Лента.Ру