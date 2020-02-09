Американских военных обстреляли в Афганистане

9 февраля 2020     16
Американских военных обстреляли в Афганистане

Американские военные попали под обстрел в Афганистане, есть пострадавшие. Об этом 8 февраля сообщил представитель ВС США в этой стране Сонни Леггетт.

«Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля», — цитирует его France Press.

По данным агентства, среди военных есть пострадавшие, для их эвакуации направили вертолеты. Точных данных о потерях и пострадавших нет. Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна группировка.

5 февраля стало известно о похищении гражданина США в провинции Хост на юго-востоке Афганистана. Американец являлся бывшим водолазом ВМС США, который на протяжении последних 10 лет работал инженером-консультантом в зонах военных конфликтов, в частности, в Ираке и Судане.

Источник: Газета Известия

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