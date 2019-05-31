Американского певца R Kelly обвинили в педофилии

Против американского исполнителя R Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) выдвинули 11 новых пунктов обвинения в преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Согласно документам суда, ему вменяются несколько эпизодов сексуального насилия с отягощающими обстоятельствами, в связи с чем исполнителю грозит тюремный срок от шести до 30 лет.

Отмечается, что трое из четырех пострадавших, выдвинувших новые обвинения против R Kelly, — несовершеннолетние девушки в возрасте от 13 до 16 лет. Музыкант предстанет перед судом на следующей неделе. Всего ему предъявлено 21 обвинение в сексуальном насилии.