Американской чиновнице отказали в продвижении из-за вопроса Украины

3 марта 2020     15
Американской чиновнице отказали в продвижении из-за вопроса Украины

Президент США Дональд Трамп отозвал кандидатуру Элейн Маккаскер на должность замглавы Министерства обороны страны. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Американская чиновница занимала пост советника и заместителя главы Пентагона с июля 2019-го. Маккаскер выдвигали на должность замминистра обороны еще в ноябре прошлого года.

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Не вышел срок

Импичмент Трампа провалился. Что это означает для США, России и всего мира?

Причиной могли стать сомнения чиновницы в целесообразности приостановки военной помощи Украине, сообщает «Голос Америки». Об этом заявил член комитета в сенате по вооруженным силам, демократ Джек Рид. «Это побочный ущерб, допущенный президентом, который мстительно вычищает карьерных профессионалов», — подчеркнул он. По мнению Рида, чиновницу также могли отстранить из-за того, что вопрос военной помощи Украине привел к началу процедуры импичмента Трампа.

8 февраля президент США уволил двух человек, которые давали против него показания по делу об импичменте. Ими стали американский посол в Евросоюзе Гордон Сондланд и специалист по Украине в Совете национальной безопасности США Александр Виндман. Оба они выступали в палате представителей Конгресса США, что в итоге позволило контролирующим ее демократам выдвинуть главе государства обвинения.

5 февраля сенат Конгресса признал Трампа невиновным как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе Конгресса, в чем его обвиняли демократы. Таким образом не набралось необходимых для импичмента президента голосов.

Демократы намеревались доказать, что глава Белого дома оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этого политика называли самым перспективным оппонентом Трампа на выборах главы государства в 2020 году.

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Источник: Лента.Ру

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