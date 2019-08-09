Американскую дзюдоистку подняли на смех за сравнения с Нурмагомедовым

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо и боец смешанного стиля (ММА) Кайла Харрисон в интервью на YouTube-канале ESPN MMA сравнила себя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Харрисон назвала себя женской версией Нурмагомедова. «Хабиб — великолепный борец, раньше он тоже занимался дзюдо. Но, мне кажется, что в мире еще не было такого атлета как я. Мои удушающие приемы все же получше, чем у Хабиба», — заявила она.

Отрывок интервью был размещен в Twitter-аккаунте промоушена Professional Fighters League (PFL), в котором выступает Харрисон. В комментариях пользователи посмеялись над заявлениями спортсменки. «Смешно сравнивать себя с Хабибом. Он никогда не проигрывал ни раунда», — написал один из них. «Она сравнивает свои пять побед с победами Хабиба? Это несерьезно», — отреагировал другой.

Харрисон дважды побеждала на Олимпийских играх в Рио и Лондоне в весовой категории до 78 килограмм. В 2018 году она дебютировала в MMA. На ее счету пять побед в пяти боях в PFL.

Источник: Лента.Ру