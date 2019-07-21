Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей

Министерство внутренней безопасности США (DHS) на примере пиццы объяснило американцам, как российские агенты сеют раздор в обществе. Об этом рассказал телеканал ABC.

В иллюстрированной памятке приведен пример подобной атаки российских троллей. Так, иностранные агенты, стремясь разделить мнения американцев по вопросу о начинках для пиццы, могут писать следующие фразы: «Выступать против ананасов в пицце — не по-американски!», «Миллениалы уничтожают пиццу!», «Держите ананасы подальше от моей пиццы!» и «Что не так с простым старым сыром?»

«Они делают это не ради победы в споре — они хотят видеть нас разделенными», — сказано в брошюре. Агенты «раздувают пламя», приводя наиболее радикальные аргументы по противоположным позициям. Их цель — сделать эту повестку массовой, а затем вывести ее в оффлайн-сферу, предупреждают авторы.

Отмечается, что данное шутливое предостережение призвано научить граждан США выявлять пропагандистские российские кампании и научиться защищаться от них. «У нас нет доказательств, что Россия (или любая другая страна) проводят информационные кампании против начинок для пиццы», — поиронизировали в ведомстве.

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