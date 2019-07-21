Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей

21 июля 2019     36
Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей

Министерство внутренней безопасности США (DHS) на примере пиццы объяснило американцам, как российские агенты сеют раздор в обществе. Об этом рассказал телеканал ABC.

В иллюстрированной памятке приведен пример подобной атаки российских троллей. Так, иностранные агенты, стремясь разделить мнения американцев по вопросу о начинках для пиццы, могут писать следующие фразы: «Выступать против ананасов в пицце — не по-американски!», «Миллениалы уничтожают пиццу!», «Держите ананасы подальше от моей пиццы!» и «Что не так с простым старым сыром?»

«Они делают это не ради победы в споре — они хотят видеть нас разделенными», — сказано в брошюре. Агенты «раздувают пламя», приводя наиболее радикальные аргументы по противоположным позициям. Их цель — сделать эту повестку массовой, а затем вывести ее в оффлайн-сферу, предупреждают авторы.

Отмечается, что данное шутливое предостережение призвано научить граждан США выявлять пропагандистские российские кампании и научиться защищаться от них. «У нас нет доказательств, что Россия (или любая другая страна) проводят информационные кампании против начинок для пиццы», — поиронизировали в ведомстве.

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