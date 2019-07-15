Американца обвинили в изнасиловании девушки в России

15 июля 2019     19
Американца обвинили в изнасиловании девушки в России

19-летний гражданин США задержан в Геленджике по обвинению в изнасиловании девушки, сообщается на сайте Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Вместе с американцем был задержан 16-летний подросток, ему предъявлены те же обвинения.

По данным следствия, в ночь на субботу, 13 июля, иностранец познакомился с подростком и молодой девушкой на улице и пригласил их в свой гостиничный номер отеля. «Молодые люди, находясь в номере наедине с девушкой, совершили в отношении нее иные действия сексуального характера и при аналогичных обстоятельствах в ту же ночь ее изнасиловали», — говорится в сообщении ведомства.

Спустя некоторое время девушка смогла сбежать и обратиться в полицию. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

В марте сообщалось о гражданине Узбекистана, который изнасиловал беременную россиянку в Волгограде. Женщина шла на остановку общественного транспорта, когда на нее напал неизвестный. Угрожая убийством, он затащил жертву в заброшенное здание бывшей воинской части и изнасиловал. После этого он украл у пострадавшей 800 рублей. Женщине удалось ударить насильника кирпичом и сбежать. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Лента.Ру

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