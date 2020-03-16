Американцы запаниковали из-за коронавируса и стали массово скупать оружие

Жители США запаниковали из-за распространения коронавируса и стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и «наборы для выживания». Об этом сообщает Fox 5.

Отмечается, что в Штатах резко увеличились продажи медицинских масок, продуктов с долгим сроком хранения и пистолетов. По словам некоторых продавцов, им приходится работать в несколько раз больше, чтобы справиться с потоком покупателей.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Он объяснил, что введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов. Кроме того, власти должны оперативнее распределять средства для борьбы с вирусом по всем штатам.

По последним данным, в США заражено более 3,7 тысячи человек; 65 умерли, 9 пациентов вылечились.

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Источник: Лента.Ру