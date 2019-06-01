Аналитики назвали причины падения цен на нефть

1 июня 2019     29
Аналитики назвали причины падения цен на нефть

Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель. Об этом 1 июня сообщает «РИА Новости».

По словам эксперта Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерины Грушевенко, снижение стоимости нефти на 10% за последние пару недель вызвано спекулятивными операциями на финансовом рынке, которые никак не отображают ситуацию на реальном рынке.

Однако она отметила, что весомым фактором для сырьевого рынка до сих пор остается торговая война между США и Китаем, а также обострение отношений Штатов и Мексики. Все эти события могут замедлить рост цен на нефть.

В это же время директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко выразил предположение, что котировки нефти в скором времени станут зависимы зависеть от решений ОПЕК+.

«Мы ожидаем, что средние цены в этом году будут в районе $65 за баррель», отметил он.

31 мая сообщалось, что цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррель. Такое снижение произошло впервые с 12 февраля текущего года.

Источник: Газета Известия

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