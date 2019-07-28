«Ангел» московской полиции на митинге очаровала мужчин

Автор Telegram-канала «Медиакиллер» отыскал в соцсетях сотрудницу столичной полиции, которая работала в ходе несогласованной акции в центре Москвы. По выражению другого канала, предложившего найти «этого ангела в строгой форме», половина протестующей столицы с энтузиазмом «пойдет к ней винтиться».

Как выяснил автор канала, девушку зовут Екатерина. Ее фамилию он не назвал и не стал публиковать ссылку на ее профиль в соцсетях, выбрав из них несколько снимков сотрудницы правоохранительных органов без формы. На одном из фото Екатерина плавает в бассейне, на другом — стоит в открытом платье.

«Надо признаться, эти бомбические снимки заставляют нас восхищаться отделом кадров московской полиции, завидовать коллегам Кати и полностью встать на сторону хитрого режима, который вывел лучшие свои силы на борьбу с оппозицией. Как правильно отметили, сейчас половина митингующих к ней винтиться пойдет», — подписал фотографии «Медиакиллер».

В Twitter девушку назвали «милой винтительницей». Микроблогер Ramazan Zabihiy из Дагестана захотел «уехать в Москву и сдаться Кате». Быть арестованным ею пожелал и историк-алкоголик.

В результате несогласованной протестной акции за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму в центре Москвы 27 июля были задержаны более тысячи человек. При подавлении выступлений правоохранительные органы использовали резиновые дубинки. Несогласованный митинг начался у здания мэрии на Тверской улице. Не попавшие к городской администрации люди рассредоточились по центру, а затем объединились на Трубной площади и в других частях города. По официальным данным МВД на 16:00 27 июля, в акции приняли приняли участие более 3,5 тысячи человек. Из протоколов, которые составлялись в отношении задержанных, стало известно, что полиция оценивает численность пришедших примерно в 10 тысяч.

Источник: Лента.Ру