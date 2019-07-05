Английский суд заморозил выплату «Газпрому» $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса решил заморозить выплату «Газпрому» $145 млн дивидендов Nord Stream, оператора газопровода «Северный поток». Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» в Twitter.

Суд также обязал «Газпром» при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или одобрение суда для получения таких средств, передает RNS.

Мера принята в рамках иска Украины к российской компании по так называемому транзитному делу. В «Нафтогазе» также отметили, что английский суд принял данное решение 11 июня 2019 года.

Nord Stream — швейцарская компания, созданная для управления газопроводом Nord Stream. «Газпрому» принадлежит 51% ее акций.

Стокгольмский арбитраж в 2017 и 2018 годах вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, в итоге обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.

«Газпром» обжаловал его. С тех пор Украина пытается принудительно взыскать средства.

В марте Английский коммерческий суд запретил российской компании выводить активы из юрисдикции Соединенного королевства и Нидерландов, чтобы иметь гарантии, что Москва выплатит назначенные компенсации.

«Газпром» в апреле оспорил и это решение. Апелляция пока находится на рассмотрении.

15 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что не считает, что возможное сохранение газового транзита через Украину несет какие-то риски для проекта «Северный поток – 2». Российская сторона не опасается саботажа строительства газопровода со стороны ЕС, если транспортировка будет продолжена.

Источник: Газета Известия